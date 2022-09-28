بنك الطعام: نعمل جميعا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن هناك عددا من الشائعات تطال الجمعيات الكبيرة العاملة في مجال المجتمع المدني بأنها في حالة من التنافس، لكنه أمر خاطئ تماما وأبعد ما يكون عن الواقع: «كلنا مشبكين مع بعض، وكله يشتغل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».

جميع الجمعيات تمارس ميثاق شرف خدمة الإنسان

وأضاف «سرحان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن جميع الجمعيات المصرية العاملة في القطاع المدني تمارس ميثاق شرف خدمة الإنسان دون أن تكون شيء مكتوب، وبالرغم من ذلك فيلتزم بها الجميع.

نحترم كرامة الإنسان وحقوقه

وتابع: «مع تقديمنا للخدمات المختلفة من مساعدات للمحتاجين وغيرهم من الفئات في المجتمع المصري فإحنا نتعامل معهم بشكل به كرامة تليق بهم، ونحترم كرامة الإنسان وحقوقه ونتعامل مع المستحق على كونه عميل أكثر من اللي بيدفع فلوس، وليه حق أنه يشتكي لو حس أن الخدمة فيها نوع من عدم الملائمة له زي أي عميل يشتري أي حاجة».

أوضح أن الجمعيات العاملة في القطاع المدني بشكل عام ما هي إلا مجرد وسطاء يحصلون على الأموال والتبرعات من الأشخاص الميسرين إلى أشخاص أخرى مبتلين بأشياء معينة، «إحنا وسطاء، ومفيش فرق بينا وبين الناس اللي بنخدمهم، وكلنا واحد».

دمج صغار المزارعين في سلاسل الإمداد

وتابع: «دمج الطعام يعمل على دمج صغار المزارعين في سلاسل الإمداد ليتحولوا إلى مانحين لأموال الزكاة في المستقبل، بدأنا فيه وطبقناه من فترة طويلة».