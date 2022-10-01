المدارس الفنية.. البوابة الذهبية لربط التعليم بسوق العمل والقضاء على البطالة

تطورت المدارس الفنية وأصبحت البوابة الذهبية لتخريج «فنيين مهرة» فى مختلف المجالات، وهى متعدّدة ومتنوعة، وقائمة بشراكات بين شركاء صناعيين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومنها مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومدارس تعليم وتدريب مزدوج، وكلها تتكاتف معاً من أجل تخريج جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل.

عنصر التدريب لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاضر بقوة خلال فترة الدراسة، انطلاقاً من تخصّصاتها التى تحتاج إلى ذلك، فمنها مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، وهى أول مدرسة للتدريب على صناعة الحلى والمجوهرات فى مصر، وأخرى للسيارات وقطع الغيارات، فضلاً عن تخصّصات فنية وهندسية، كما فى مدرسة عمار.

تضم التكنولوجيا التطبيقية والتعليم والتدريب المزدوج للمنافسة في سوق العمل

وقالت المهندسة علية سراج الدين، المدير التنفيذى لمؤسسة غبور للتنمية، إن المؤسسة التى قامت بتطوير مدرستى غبور-1 وغبور-2 للتكنولوجيا التطبيقية، والتعليم فى هذه النوعية من المدارس يعتمد على تدريب الطلاب خلال فترة الدراسة لتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن عمل ملتقى توظيفى بحضور الشركات المتخصّصة فى السيارات لعرض احتياجاتهم من الفنيين المؤهلين على أعلى مستوى فى المجال.

وكشفت «سراج الدين» لـ«الوطن»، عن النظام التعليمى المختلف فى هذه المدارس، موضحة أن المدارس قائمة بشراكات تعليمية ألمانية لتوفير تعليم على مستوى متميز، ويتم قبول الطلاب وفق اختبارات نظرية وعملية ومقابلات شخصية للكشف عن مدى تأهلهم للالتحاق بالمدرسة، فضلاً عن تجهيز المدارس بأحدث الأجهزة والتقنيات داخل الورش المتخصصة.

وأكدت أن مؤسسة غبور حريصة على تكوين شخصية الطالب للتعامل مع مختلف فئات المجتمع بشكل جيد من خلال تنظيم عدد من الفعاليات المجتمعية والندوات التوعوية والاهتمام بتنمية المهارات الحياتية ومهارات التواصل والتفكير النقدى لدى الطلاب.

مدارس غبور متنوعة متخصصة في إصلاح السيارات «ميكاترونكس»

وحدّدت «سراج الدين» تخصصات مدارس غبور متنوعة، فى إصلاح السيارات «ميكاترونكس»، حيث يدرس الطالب فى هذا التخصّص معالجة المعادن، وتتضمن القياس وكيفية وضع العلامات والمخرطة، التجليخ، القلوظة، والثقب والمحركات، وتتضمن مبادئ المحرك، قطع الغيار، الوظائف، الإدارة، الأنظمة، والصيانة الدورية وأجهزة نقل الحركة، وتتضمن مبادئ نقل الحركة، الأجزاء، الوظائف، الصيانة الدورية، نظام القابض، محاور القيادة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية لم تترك مجالاً إلا وتخصّصت فيه حتى السياحة والفنادق والمطاعم، المنوطة به مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية القائمة بالشراكة مع شركة عمار للتطوير العقارى، وقال الدكتور حمادة فتحى، مدير المدرسة، إن خريج المدرسة يحصل على شهادة فنى بناء وتشييد بالنسبة للتخصص الهندسى، وفنى إدارة وتشغيل فنادق ومطاعم بالنسبة للتخصص الفندقى. وأضاف «حمادة» أن المدرسة تهتم بتخريج طالب مؤهل لسوق العمل لذلك يتم تدريب الطالب عملياً بالمدرسة وتدريب ميدانى بمواقع التشييد والبناء للتخصص الهندسى والفنادق والمطاعم للتخصص الفندقى، موضحاً أنه يتم تعيين الأوائل والمتميزين مباشرة بشركات الشريك الصناعى.

وأكد المهندس هانى سلامة، مدير المدرسة، إنها تتبنى نموذج التعليم المزدوج الذى يتبع المعايير الدولية الألمانية ويرتكز هذا النموذج على الربط المباشر مع الصناعة من خلال توفير عمالة مدربة، وفقاً لاحتياجات سوق العمل.