النزول بدرجات القبول في عدد من المدارس والمعاهد الفنية بكفر الشيخ

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، النزول بتنسيق القبول في عدد من مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي، وذلك بناءً على مذكرة مقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم تفيد بأن أعداد الطلاب المتقدمين والراغبين في الالتحاق بهذه المدارس لا يكفي لسد التخصصات المطلوبة، وخاصة بعد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

مصلحة الطلاب

وأكد المحافظ، في تصريحات له، أنه تم النزول بتنسيق القبول بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية بما يصب في مصلحة العملية التعليمية، وحرصاً على مصلحة الطلاب.

ومن جانبه، قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه بموجب التنسيق الجديد، عقب النزول به من قبل محافظ الإقليم، أصبح مجموع القبول بمدرسة الشهيد خالد السواحي الفنية المقدمة من 180 درجة لـ170درجة، وسيدي سالم الصناعية العسكرية بنين من 190 درجة لـ180 درجة، ومدرسة منية المرشد العسكرية بنين من 170 درجة لـ165 درجة، ومدرسة إصلاح شالما الصناعية بنات 170 لـ160 درجة، وقلين الثانوية الصناعية بنين من 215 درجة لـ210 درجة، وفوه الصناعية النسيجية بنات من 220 درجة لـ215 درجة، وفوه الصناعية النسيجة بنات «صناعي مزدوج» من 170 لـ160 درجة، ومدرسة فوه الصناعية العسكرية بنين من 165 لـ160 درجة، ومدرسة بيلا الصناعية العسكرية بنين من 210 لـ200 درجة.

درجات القبول بالمدارس الفنية

وأضاف وكيل الوزارة، أما التعليم الزراعي، فتم النزول بتنسيق مدرسة كفر الشيخ الثانوية الزراعية من 205 لـ200 درجة، وقلين الثانوية الزراعية من 200 لـ190 درجة، ومدرسة العمار الثانوية الزراعية من 200 لـ190 درجة، وكوم دميس الثانوية الزراعية من 165 لـ160 درجة، وفوه الثانوية الزراعية من 175 لـ170 درجة، أما التعليم الفندقي، مدرسة كفر الشيخ الفندقية المتقدمة من 230 درجة لـ225 درجة، مدرسة سيدي غازي الفندقية، من 215 لـ210 درجات.