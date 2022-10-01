شهود عيان يروون تفاصيل حريق إدفا بسوهاج.. التهم أسطح 25 منزلا وفدان ذرة

حالةٌ من الهلع شهدها نجع الجزار بقرية إدفا بمحافظة سوهاج، بعدما لاحظوا ارتفاع ألسنة اللهب أعلى أسطح عدة منازل بالقرية، بلغت 25 منزلا، فأسرعوا محاولين إنقاذ الماشية والطيور حتى تصل قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده أكثر، وكشف عدد من شهود العيان تفاصيل الحريق، موضحين أنها بدأت داخل الأرض الزراعية المحيطة بالمنازل.

وصف أشرف أبو شعيب، شاهد عيان وأحد المتضررين من حريق قرية إدفا بسوهاج، بحديثه لـ«الوطن»، أن الحريق مدمر وقضى على كثير من المنازل «الحريق نشب بتجمع «بوص» من الذرة التي تم حصدها مؤخرا على مساحة أكثر من 6 قراريط، لتنتشر النيران بسرعة الهشيم في الأراضي المجاورة من الأربعة جهات وحرقت فدان أرض بما يحتوي من محصول للذرة».

النخيل تنشر النيران

وأضاف: «النيران نشبت بالنخيل الذي ساعد بنشر النيران بمنازل القرية جميعا حيث امتدت النيران من أعلى النخيل لأسطح المنازل ليحترق أسطح أكثر من 25 منزلا بما تحويه الأسطح من طيور وبوص ومواشٍ كما احترق منزلين بالكامل وأجهزتهما والمفروشات المنزلية».

الدفع بـ10 سيارات إطفاء

وأوضح محمد خلف، أحد المتضررين بالحريق، أن منزله بالكامل احترق بداية من الحوش حتى الطابق الثالث لتتفحم ثلاث شقق سكنية بمحتوياتهم تماما حيث نشبت النيران بمكيفات الشقق السكنية لتنتقل إلى الداخل.

وذكر، أنه تم المشاركة بإطفاء الحريق لحين حضور الحماية المدنية حيث تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء ثم تم التعزيز بـ3 سيارات أخرى، وقد وضعت الحماية المدنية سيارة المبيت بمنطقة الحريق تحسبا لأي شرر تحت الرماد.

وأضافوا عدم تحديد أسباب الحريق حتى الآن وأنه جاري حصر التلفيات.

بلاغ بالحادث

ويرجع الحادث لتلقي اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج بوجود حريق بنجع الجزار بقرية إدفا.

وقد انتقلت الجهات المختصة لموقع الحادث، وتم رفع آثار الحادث لتحديد سبب الحريق.