إصابة شاب أثناء محاولته إخماد حريق محل ألبان في بورسعيد

أصيب شاب باختناق أثناء محاولته إخماد حريق نشب في محل ألبان بمنطقة قشلاق السواحل بحي المناخ في بورسعيد بسبب ماس كهربائي.

وصول المصاب إلى مستشفى السلام

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول الشاب يوسف محمد رمضان 17 سنة، إلى مستشفى السلام ببورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل مصاب باختناق في حريق نشب في محل ألبان بنطقة قشلاق السواحل بحي المناخ.

سيارتا إطفاء للسيطرة على الحريق

كانت سيارتا إطفاء تابعة لإدارة الإطفاء والحماية المدنية انتقلتا إلى محل ألبان بنطقة قشلاق السواحل بحي المناخ بعد تلقي إدارة الإطفاء والحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق في محل الألبان وتمت السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي المحلات والعمارات المجاورة للمحل.

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى في محل الألبان.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في محل الألبان وحاول أحد العمال بالمحل إطفاءه فأصيب باختناق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.