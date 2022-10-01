السيطرة الكاملة على حريق نشب في 5 منازل بسوهاج.. ونفوق رؤوس ماشية وطيور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من لسيطرة الكاملة على حريق نشب في 5 منازل، بناحية نجع الجزار التابع لقرية إدفا بدائرة سوهاج، إذ جرى إخماده النيران قبل امتداده لمنازل أخرى.

بلاغ بالحريق

وكان قد تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بنجع الجزار التابع لقرية إدفا دائرة مركز سوهاج ودفعت قوات الحماية المدنية سيارات الإطفاء لمكان الحادث.

السيطرة على الحريق

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق نشب ببعض أشجار النخيل وامتدت النيران إلى 5 منازل، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وتمت السيطرة الكاملة ومحاصرة النيران ولم يتم إبلاغ بإصابات حتى الآن.

ونتج عن الحريق نفوق عدد رؤوس ماشية وطيور، ولم ينتج عن ذلك حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على الجهات المختصة لتتولى التحقيق.