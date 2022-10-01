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السيطرة على 90% من حريق منازل بسوهاج بعد الدفع بـ 6 سيارات إطفاء

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فهد فكري بلوم
06:30 م | السبت 01 أكتوبر 2022
حريق في سوهاج.. أرشيفية

حريق في سوهاج.. أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج على 90% من حريق اندلع في عدد من المنازل والأحواش، بناحية نجع الجزار التابع لقرية إدفا دائرة مركز سوهاج، قبل قليل، وتجرى الآن أعمال السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده قبل امتداده لمنازل أخرى.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بنجع الجزار التابع لقرية إدفا دائرة مركز سوهاج ودفعت قوات الحماية المدنية سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

السيطرة على 90% من الحريق

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق نشب ببعض أشجار النخيل وامتدت النيران إلى أسطح المنازل وانتقلت النيران من منزل لمنزل تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم السيطرة على 90% ومازال رجال الحماية المدنية مستمرة في محاصرة النيران ولم يتم إبلاغ بإصابات حتى الآن.

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

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بقلم فهد فكري بلوم