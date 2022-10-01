إعادة ترميم المبنى التراثي بكلية الهندسة بالإسكندرية.. «أيقونة أثرية»

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية إنه يجرى ترميم مبنى كلية الهندسة الذي يعد تراثا مهما بالنسبة لجامعة الإسكندرية خاصة والجامعات الأخرى عموما وأن هذا مسؤلية إدارة الجامعة وإدارة كلية الهندسة وهدفها.

وأضاف «قنصوة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش تفقده لمبنى كلية الهندسة، أن مباني كلية الهندسة هي مبان تراثية وأيقونة بالنسبة لجامعة الإسكندرية وأن الهدف الرئيسي لإدارة الجامعة وإدارة كلية الهندسة الآن هو ترميم المبنى للحفاظ عليه وإعادته لشكله الطبيعي ليظهر في أحسن صورة.

ترميم مبنى كلية الهندسة

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم التعاقد مع شركة من أكبر شركات ترميم الآثار «إن شاء الله المبنى يرجع بشكله ووضعه الطبيعي خلال هذا العام الدراسي».

تخريج رئيس جامعة الإسكندرية لطلاب كلية الهندسة

يذكر أن «قنصوة» شهد حفل تخرج الدفعة 76 لطلاب كلية الهندسة جامعة الاسكندرية لعام 2021-2022 والذي أقيم بملاعب بملاعب كلية الهندسة، مشيرا إلى أن مصر تشهد بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن خريجي كلية الهندسة دور فعال في المشاركة في بناء الدولة الجديدة فالشباب هم مستقبل مصر وبنائها وأكد خلال كلمته للخريجين أن مهنة الهندسة هي في الأساس للبناء والتعمير ومن يعرف قيمة البناء لا يمكن أن تمتد يده للهدم.