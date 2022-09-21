تنسيق كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة.. إليك الحد الأدنى للقبول

مع ظهور نتيجة تنسيق جامعات ومعاهد الأزهر لعام 2022-2023، يبحث الطلاب عن تنسيق كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق صباح أمس الثلاثاء.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة

وجاء تنسيق كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة بمجموع 591 درجة، أي بما يعادل 90.92%، وفقا لتنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023.

وكانت جامعة الأزهر، أعلنت صباح أمس الثلاثاء، نتيجة تنسيق الأزهر لعام 2022 للمرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية الأزهرية، وبلغ الحد الأدنى لكليات الطب 616 درجة ما يعادل 94%، بينما كليات الهندسة 584 أي بنسبة 90%.

58% الحد الأدنى للقبول بكليات أصول الدين.. و55% لـ اللغة العربية و69% لـ الشريعة والقانون

ومن جانبه، قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب وجه بزيادة عدد الطلاب بالقطاع الطبي والهندسة، في ظل ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات أصول الدين، لأكثر من 58%، بينما اللغة العربية (55%)، والشريعة والقانون (69%).

82% الحد الأدنى لـ«علوم القاهرة».. و62.46% لـ«الغات والترجمة»

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن تنسيق كليات القسم العلمي بنين، والحدود الدنيا للقبول بها جاءت على النحو الآتي: «كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، وكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة (81.54%)، واللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات (62.46%)».