تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، بات محل اهتمام من خريجي الثانوية الأزهرية 2022، الراغبين في الالتحاق بتلك الكلية، منذ إعلان نتيجة تنسيق الكليات الأزهرية، والحدود الدنيا للشعبتين العلمية والأدبية، خلال مؤتمر صحفي أمس.

تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

ويسعى الطلاب من إعلان نتيجة تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، إلى معرفة تفاصيل الحدى الأدنى للالتحاق بالكلية، من أجل تسجيلها في استمارة الرغبات.

وجاء تنسيق الكلية للطلبة من البنين هذا العام، بإجمالى 530 درجة، أي بنسبة 81.53%، وفقا لنتائج تنسيق الكليات التي أعلنها الدكتور سلامة داود القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي.

نتيجة تنسيق الكليات الأزهرية

بعد معرفة نتيجة تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، نستعرض نتائج الكليات الأخرى، حتى يتاح للطلاب الاختيار بينها، وعلى رأسها كليات الطب للبنين والبنات بالقاهرة، إذ بلغ الحد الأدنى للقبول بها (625) درجة.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنات وبنين دمياط (620) درجة، وكليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة، والصيدلة بنين وبنات القاهرة (607 درجات)، وطب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) درجة، وهندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة، وهندسة بنين قنا (584).

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الاطلاع على نتيجة التنسيق علمى وأدبى بنين كاملة من خلال الضغط هنا.

أعداد المقبولين بكليات طب وهندسة الأزهر

أشار الدكتور سلامة داود، إلى أن هناك زيادة في أعداد المقبولين بكليات الطب والهندسة هذا العام، بنسبة بلغت 40%، وفقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بزيادة أعداد الطلاب بالقطاعين الطبي والهندسي، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى بكليات أصول الدين، ليصل إلى أكثر من 58%، واللغة العربية لأكثر من 55%، والشريعة والقانون لأكثر من 69%.