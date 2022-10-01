«زراعة الشرقية»: 4300 جنيه أعلى سعر لقنطار القطن في ختام أول مزاد علني

كشف المهندس أشرف طه مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية عن سعر قنطار القطن بالشرقية في ختام حلقة البيع بالمزاد العلني في الأسبوع الأول للتداول، لافتا إلى بدء المزاد العلني في حلقة التسويق بسعر 3782 للقنطار، فيما وصل أقصى سعر للقنطار 4300 جنيه في ختام الحلقة التسويقية، مشيرا إلى جني نحو 16 ألف و248 فدان قطن من إجمالي 56117 بنسبة تفتيح 52%.

وقال المهندس أشرف طه نصير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بداية الأسبوع الحالي تم افتتاح أول حلقة تسويقية بحضور الشركات الـ11، المتخصصة في تجارة القطن وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ منظومة القطن الجديدة لبيع المحصول بالمزاد العلني.

4300 سعر قنطار القطن بالشرقية

وتابع: تراوح سعر قنطار القطن ما بين 4150 جنيها وحتى 4300 جنيه، لافتا إلى توقعه ارتفاع في أسعار قنطار القطن في حلقات البيع المقبلة، وستكون مبشرة، مشيرا إلى سعر قنطار القطن في الفيوم بلغ 5150 جنيها.

4 سنوات عمر منظومة القطن

وأشار المهندس أشرف طه إلى أن الدولة اعتمدت منظومة تداول القطن منذ 4 سنوات عن طريق البيع بالمزاد العلني في مواقع تجميع المحصول موزعة على المراكز بالمحافظة وفقا للمساحات المنزرعة مع توفير أكياس مخصصة لتعبئة القطن من خامتي الدُبارة والجوت، ومن ثم تسليمها لبيعها بالمزاد العلني لرفع وتحسين مستوى القطن وزيادة المساحة المنزرعة.

20 فدانا زيادة في الشرقية

وأوضح مدير مديرية الزراعة، أن مساحة الأفدنة المنزرعة بمحصول القطن في محافظة الشرقية زادت بواقع 20 فدانا مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن حلقات البيع التسويقية للقطن زادت عن العام الماضي بواقع 3 حلقات إذ بلغ عددها 29 حلقة تسويقية والتي أدت لارتفاع سعر قنطار القطن في الشرقية.

الشرقية تزرع قطن حيزة 94

واختتم المهندس أشرف طه نصير، أن محافظة الشرقية تخصصت في زراعة قطن صنف جيزة 94 الذي يتميز بتحمل أمراض النباتات ومقاومة درجات الحرارة كما أنه يتميز بملائمته لمناخ المنطقة الجغرافية في الشرقية فضلا عن غزارة إنتاجه وتميزه بأنه قطن طويل التيلة، لافتا إلى متراوح إنتاجية الفدان من 9 قناطير وحتى 11 قنطار قطن.