الرئيس الأوكراني يؤكد استمرار القتال في ليمان 

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القتال مستمر في بلدة ليمان بمنطقة دونيتسك.

القوات الروسية تغادر المدينة

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن قواتها غادرت المدينة، فيما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية استعادتها مدينة ليمان.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن العلم الأوكراني موجود بالفعل في ليمان بمنطقة دونيتسك، قائلا في خطابه الليلي بالفيديو: «القتال لا يزال مستمرا هناك»، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وزيرة الدفاع الألمانية تجري زيارة لأوكرانيا

في سياق متصل، أجرت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت زيارة مفاجئة لأوكرانيا اليوم السبت، وهي الأولى لها منذ الغزو الروسي في فبراير، إذ حثت كييف برلين على إرسال دبابات قتالية لها، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية في بيان، أن لامبريخت زارت مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية دون أن تذكر المدة التي استغرقتها الرحلة، مضيفة عبر حسابها على تويتر، أنها التقت نظيرها الأوكراني أوليكسي.