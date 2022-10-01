استشاري تغذية: وجبة الإفطار أساسية للطفل قبل نزوله للمدرسة.. والدسم ممنوع

قالت الدكتورة ريهام صفوت، استشاري التغذية العلاجية، إن حملة 100 مليون صحة رصدت ظاهرة أمراض التقزم بشكل أكثر في محافظات مطروح والإسماعيلية وأسوان، ومرض السمنة منتشر بشكل أكبر في القاهرة والإسكندرية ودمياط، والأنيميا تنتشر في البحر الأحمر والوادي الجديد، لافتة إلى أن جميع المحافظات من الممكن أن تتضمن تلك الأمراض أيضا ولكن بنسب متفاوتة.

سبب انتشار السمنة بين أطفال القاهرة والإسكندرية

وأوضحت «صفوت» خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «dmc» أن المحافظات القاهرة الكبرى بها عدد أطفال أكبر ومستوى الحياة لها متسارع والأطفال لديهم إمكانية لتناول أطعمة جاهزة بشكل أكبر بما يجعلهم أكثر عرضه للإصابة بمرض السمنة، وعلى مدار سنوات تم رصد الأطفال ومشاكل التغذية الخاصة بهم، وتم تقسيم المحافظات بشكل يتناسب مع الوجبات المدرسية المقدمة لطلاب كل محافظة وفقا لطبيعة الأمراض المنتشرة بها والمتوقعة.

وجبة قبل النزول للمدرسة

وأشارت الدكتورة ريهام صفوت إلى أن التغذية السليمة يجب أن تضمن للطفل الطاقة والنمو وتعزيز المناعة، ويكون ذلك من خلال وجبة قبل النزول للمدرسة وهي الأهم على مدار اليوم ويجب أن تتضمن العناصر الغذائية المتضمنة النشويات المعقدة للحفاظ على تركيزه في الساعات الأولى، مع عدم الاعتماد على السندوتشات التي يحصل عليها خلال يومه الدراسي.

تحذير من الوجبات الدسمة وعالية السكر

وأكدت استشاري التغذية العلاجية أن الأم يجب عليها أن تشارك طفلها في اختيار وجبة الإفطار المناسبة لها للمساعدة في بناء شخصيته واتخاذ القرار، مع ضرورة التنويع في الوجبات وعدم الاستمرار على وجبات ثابتة، لافتة إلى أنه يفضل الابتعاد عن الوجبات الدسمة في المدرسة وخاصة الوجبات المرتفعة السكر التي تؤدي لرفع الأنسولين بشكل مفاجئ، وكذلك الوجبات التي تحتوى على مواد مصنعة أو مكسبات طعم ومنها اللحوم المصنعة التي تتضمن دهون ومواد غير طبيعية.