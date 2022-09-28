«القومي للبحوث» يكشف قواعد التغذية السليمة لطلاب المدارس.. وجبة الإفطار الأهم

قالت الدكتورة منى محمد، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن الغذاء يعتبر وقود الحياة، فهو الذي يمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية للنمو وبناء أنسجة الجسم وصيانتها، مشيرة إلى أن التغذية السليمة «الصحيحة» هي توظيف تناول هذه الأطعمه والمغذيات أو العناصر الغذائية بشكل يحقق التوازن الغذائي في الجسم.

أهم مصادر البروتينات.. اللحوم والأسماك واللبن

وأضافت في تقرير صادر عن المركز القومى للبحوث: «تعتمد الحالة الصحية والغذائية على حصول الفرد على ما يكفيه من العناصر الغذائية الضرورية، ويمثل تلاميذ المدارس شريحه مهمة من شرائح المجتمع؛ إذ تظهر على نسبة كبيرة منهم آثار سوء التغذية، لذلك تجرى العديد من الدراسات الغذائية على هذه الفئة للتعرف على المشكلات الغذائية لديهم».

وأكدت الدكتورة منى محمد أنه عند الحديث عن أهمية التغذية السليمة لطلاب المدارس يتبادر إلى الذهن أهمية وجبة الإفطار، لما لها من فائدة خاصة للطالب في الاستيعاب والفهم والتحصيل الدراسي، موضحة أهمية العناصر الغذائية ومصادرها لكي يكون غذاء سليم للطالب كالبروتينات؛ لأنها تساعد فى نمو الخلايا وأنسجة الجسم ونمو أعضاء الجسم وتطور وظائفه، وزيادة حجم نسيج الدم وتغذية ودعم الجهاز المناعي، الذي يتكون معظمه من البروتينات.

النشويات مصدر رئيسي للطاقه خاصه خلايا المخ

ونوهت إلى أنه من أهم مصادر البروتينات: اللحوم والأسماك واللبن ومنتجاته والبيض والبقوليات، مشددة على أهمية النشويات؛ لأنها مصدر رئيسي للطاقة، خاصة خلايا المخ، وتحتوي على مجموعة فيتامينات «ب»، وبعض الألياف الضرورية، ومن أهم مصادرها:

- الخبز والحبوب والفاكهة والخضروات والسكريات ومنتجات الألبان.

- الدهون وأهميتها؛ لأنها تحتوى على الأحماض الدهنية التي تساعد في تكوين خلايا المخ.

- تساعد على صحة وسلامة الأنسجة والجلد والشعر.

أهمية مصادر الطاقة

وشدد أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، على اهمية مصادر الطاقة كالزيوت النباتية والمكسرات وزيوتها والزبدة ومنتجات اللحوم والأسماك ومشتقات الحليب كامل الدسم والبيض والسمن، والعناصر الغذائية الأخرى مثل: الفيتامينات والمعادن مجمعة، وتعتبر هذه العناصر مهمه جدا للجسم؛ إذ تساعد على صحة أنسجة الجسم المختلفة، وتعد مصادر لمضادات الأكسده، وتساعد على تكوين الإنزيمات الهامة، وتصنيع الهرمونات المختلفة.

كما تساهم في امتصاص الحديد، ونمو وسلامة العظام والأسنان، ورفع كفاءة الجهاز المناعي، ومن أهم مصادرها: الحمضيات وأنواع الفلفل والفراوله والسبانخ والكبدة وصفار البيض واللبن ومنتجاته، والأسماك واللحوم والبقوليات والخضروات ذات الأوراق الداكنة، وإذا حدث نقص في أحد هذه العناصر قد يؤدى إلى حدوث العديد من الأمراض كفقر الدم والتقزم ونقص المناعة، وغيرها من الأمراض.