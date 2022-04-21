إرشادات مهمة من «الصحة» لتقوية مناعة الأطفال.. منها التغذية السليمة

تتساءل العديد من الأمهات حول كيفية زيادة مناعة أطفالهن منذ الصغر، لذا أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من النصائح والإرشادات المهمة التي يجب على كافة الأمهات الالتزام بها من أجل تقوية مناعة الأطفال.

التغذية السليمة مهمة من أجل تقوية مناعة الأطفال

تقول الدكتورة جيهان فؤاد أحمد، مدير المعهد القومي للتغذية، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة والسكان على «فيس بوك»، إنه طالما الطفل يحصل على احتياجاته الغذائية ولا يعاني من السمنة أو قصر القامة أو الأنيميا إذن المناعة لديه جيدة، كما أن الفاكهة والخضروات والبروتين بكميات كافية تحسن من مناعة الطفل، علماً بأن المناعة هي حالة تتوقف على طريقة التغذية السليمة للطفل.

وأشارت «جيهان»، إلى أن العلم أيضاً أثبت دور الأعشاب في زيادة المناعة لدى الأطفال، ومن الممكن أن تجعل الأم الطفل يشرب مشروبات مثل الينسون والحلبة والكراوية وخلافه، ولكنها وحدها لن تكون الغذاء الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات.

وأكدت «جيهان»، أن الغذاء التكميلي هو الغذاء الذي يحصل عليه الطفل بعد 6 أشهر، حيث أن لبن الأم تصبح كمياته غير كافية للطفل ولن توفي احتياجات الطفل في النمو ولذلك يتم استكمال الرضاعة الطبيعية ويتم البدء في الأكل للطفل بشكل تدريجي، ويجب في البداية أن يتناول الطفل «الطعام البيتي» مضروب عن طريق الشوكة أي نوع من الخضروات مثل الكوسة والبطاطس والجزر وقرع العسل والقلقاس، ونختبر من خلاله حساسية الطفل.

إطعام الأطفال دون ترتيب في المواعيد

وأوضحت مدير المعهد القومي للتغذية أنه يتم إدخال أيضاً إلى فم الطفل المياه، حتى يعلم الطفل أنه هناك شيء اسمه مياه، وبعدها يتم تناول الطعام بدون ترتيب في المواعيد، ولا يُفضل أن يأكل الطفل الطعام من خارج المنزل، مثل الزبادي حيث يمكن عمله في المنزل.

وأضافت «جيهان»، أنه يجب أن نراعي التفضيلات الغذائية لدى الأطفال، لأنه للأسف هناك العديد من الأمهات التي تجبر أطفالها على بعض الأطعمة، كما أن الألبان العادية يحصل عليها الطفل بعد مرور سنة.