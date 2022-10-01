«الإحصاء»: مليون نسمة زيادة متوقعة في عدد السكان خلال 7 أشهر

قال عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد سكان مواطني مصر بالداخل حاليا بلغ 104 ملايين نسمة، مشيرا إلى أن هناك زيادة بنسبة مليون نسمة في عضون 7 أشهر و11 يوما: «سجلنا 103 ملايين يوم 22 فبراير الماضي».

انخفاض نسب الوفيات

وأضاف «شرف الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن الجهاز رصد انخفاضا بسيطا في عدد المواليد، في حين جاء سبب الزيادة نقص عدد الوفيات على مستوى الجمهورية: «هبطت نسبة الوفيات لـ1500 حالة وفاة بعدما كانت تصل لـ1800 حالة، وده مؤشر إيجابي».

شرف الدين: زيادة المواليد بمحافظات الوجه القبلي

واستطرد: «زيادة المواليد جاءت من محافظات الوجه القبلي مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وبني سويف، ودي المحافظات اللي فيها عدد المواليد عالي، ونأمل أن نصل لمعدل 1.6 طفل لكل سيدة قريبا، والآن نحقق معدل 2.85 طفل لكل سيدة، وهو ما رصده المسح الصحي للأسرة المصرية».

وأوضح أن هناك هبوطا في عدد المواليد بشكل مضطرد وبنسبة تتجاوز الـ60 ألف مولود، إذ أن المواليد لهم أشهر معينة وموسمية: «فيه شهور بيكون فيها مواليد أكثر من الشهور الثانية، ونأمل أن نصل لانخفاض في نسبة المواليد بحلول 2030».