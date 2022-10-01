«مستثمر بالطاقة الشمسية»: شرم الشيخ تتحول إلى مدينة خضراء تماما حاليا

قال هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية بمحطة بنبان في أسوان، إن الدولة المصرية تشهد طفرة في ملف التحول للأخضر، إذ أن هناك توجه من القيادة السياسية، للاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة، وهناك مشروع ضخم سيجرى إعلانه في قمة المناخ المقبل، بخصوص الطاقة الخضراء.

الجمل: ضخ 150 سيارة كهرباء لنقل كبار الزوار بقمة المناخ

أضاف «الجمل»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن شرم الشيخ تتحول حاليا إلى مدينة خضراء كلية، وستكون معظم السيارات ووسائل النقل التي تخدم حضور القمة، صديقة للبيئة، «فيه 150 عربية كهرباء موجودة لنقل كبار الزوار، بخلاف سيارات وزارة النقل».

إنتاج 5 ميجا من الطاقة الشمسية في أماكن عقد القمة المقبلة

واستطرد: «إنتاج 5 ميجا من الطاقة الشمسية في أماكن عقد القمة المقبلة، وهناك شراكة ما بين القطاع الخاص والدولة لإنجاح المشروعات الجديدة والمتجددة، وجميعها مشروعات ضخمة، وحجم الاستثمارات فيها كبيرة، القطاع الخاص يتعاون مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية، لإنجاح خطة الدولة المصرية».

وأوضح أنه بالنسبة لطاقة الرياح، هناك أمل للوصول لـ15 جيجا وات من تلك الطاقة، وطاقة الرياح هو التوجه بعد المؤتمر، لأن الدولة تحفز المستثمرين للحفاظ على الغاز، من أجل تصديره لدول الخارج، وسنعلن في المؤتمر عن مشروعات ضخمة.

وتابع: «عندنا الهيدروجين الأخضر، واتمضى أكثر من بروتوكول لتوليد عدد كبير من الجيجات في هيئة قناة السويس، لاستخراجه من المياه، وده هيتم ربطه وتنفيذه بالاعتماد على طاقة الرياح، ومصر هتكون سوق كبير وواعد، في توليد الهيدروجين الأخضر، وده هيتم الإعلان عنه في القمة المقبلة».