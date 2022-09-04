«الطاقة الجديدة»: 90% من مساحة مصر تصلح لبناء محطات شمسية

قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مصر تتمتع بأعلى سطوع شمسي على مستوى الدول العربية، مشيرا إلى أن أغلب سكانها يعيشون على 6% من مساحتها الكلية، فيما يتبقى أكثر من 90% من المساحة صالحة لبناء محطات شمسية لتوليد الكهرباء.

محطات صغيرة أعلى أسطح المنازل

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن المحطات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية تنقسم إلى جزئين؛ أولهما المحطات ذات القدرات الكبرى كمحطة بنبان في أسوان، والثانية المحطات الصغيرة الموجودة أعلى أسطح المنازل والمصانع.

توليد 42% من الطاقة الكهربائية المستخدمة عبر الطاقة الشمسية

واستطرد: «المحطات الكبيرة في مصر هتساعدنا على تحقيق الاستراتيجية الخاصة بينا وصولا لعام 2035، وحينها هنقدر ننتج 42% من الطاقات المتجددة عبر محطات الطاقة الشمسية، والاستراتيجية دي تحدث حاليا لزيادة الاعتماد ونسبة المساهمة بالطاقات المتجددة لأكثر من 50%».

وأوضح أن تعظيم توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية هو الدور الذي تلعبه الدولة في ترشيدها لاستهلاك الغاز الطبيعي، مع تعظيم الاستفادة من طاقات الموارد المتجددة سواء الشمسية أو الرياح بشكل أساسي خلال الفترة الراهنة أو على المستوى البعيد.

وتابع: «محتاجين الفرص البديلة للغاز الطبيعي لاستخدامه في طرق أخرى سواء البتروكيماويات أو التصدير في ظل الظروف الحالية، ودي رؤية الدولة في الوقت الحالي».