سيدة تعثر على رضيع أمام منزلها في المنوفية: «معرفش أهله»

شهدت قرية صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عثور ربة منزل على طفل رضيع أمام منزلها، وعلى الفور أخطرت مركز الشرطة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف الملابسات.

تفاصيل العثور على رضيع

بالانتقال والفحص من قوة بمركز أشمون، تبين أن الطفل الرضيع عثرت عليه سيدة في قرية بأشمون أمام منزلها وكان الطفل مربوط الحبل السري وملفوف بقطعة قماش، وبسؤالها أكدت أنها لا تعلم من قام بتركه ولا تعرف أهله، وجرى نقل الرضيع إلى حضانة مستشفى أشمون، وتحرر عن الواقعة محضر يحمل رقم 13421 أشمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بعثور سيدة على طفل حديث الولادة أمام منزلها بإحدى قرى دائرة المركز، وتم نقل الرضيع إلى حضانة مستشفى أشمون، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث بتلا

على صعيد آخر، شهد مركز تلا حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية في إحدى القرى، حيث أصيب في الحادث 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى الإسعاف وتبين إصابتهم بإصابات متفرقة بالجسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.