رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

أنغام تروج لبرنامجها الجديد: أهديكم لحظات ومشاعر صادقة وراقية

كتب:

ياسمين محمود
12:44 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
أنغام

أنغام

أعلنت المطربة أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن برنامجها الغنائي الذي تخوض به لأول مرة تجربة تقديم البرامج.

برنامج أنغام الجديد

ونشرت أنغام البرومو التشويقي للبرنامج وعلقت عليه: «سعدت بالحديث مع نجوم الغناء وزملائي العزاز عن شغفنا بالموسيقى وعشنا معاً حلمنا وغنينا مع بعض وغنوا أغانيهم كما لم تسمعوها من قبل وحكينا حكايات أول مرة تتحكي وعشنا رحلة من المتعة لكم جمهوري الراقي المحترم أهديكم لحظات ومشاعر صادقة وراقية أتمنى لكم مشاهدة ممتعة أنغام على DMC و تليفزيون دبي».

أغنية «عارفة قيمتي»

وحققت أنغام نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة «عارفة قيمتي» والتي نالت إشادات النقاد والجمهور، وتعاونت فيها مع الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم وميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «بنخطف وقت من الدنيا ونتسابق مع الأيام.. وعمرنا كام.. عشان نقبل ثواني في عمرنا يضيعوا».

اقرأ المزيد:

أحمد سعد يروج لـ حفله في السعودية: «متحمس للقاء ملكة الإحساس أنغام»

خريطة احتفالات وأنشطة اليوم الوطني السعودي الـ92.. أنغام أبرز المشاركين

أنغام ومدحت صالح وعبد الباسط حمودة وفايا يونان نجوم حفلات اليوم

تفاصيل حفل أنغام وأحمد سعد في السعودية.. التذكرة تبدأ من 1416 جنيها
بقلم ياسمين محمود