أنغام تروج لبرنامجها الجديد: أهديكم لحظات ومشاعر صادقة وراقية

أعلنت المطربة أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن برنامجها الغنائي الذي تخوض به لأول مرة تجربة تقديم البرامج.

برنامج أنغام الجديد

ونشرت أنغام البرومو التشويقي للبرنامج وعلقت عليه: «سعدت بالحديث مع نجوم الغناء وزملائي العزاز عن شغفنا بالموسيقى وعشنا معاً حلمنا وغنينا مع بعض وغنوا أغانيهم كما لم تسمعوها من قبل وحكينا حكايات أول مرة تتحكي وعشنا رحلة من المتعة لكم جمهوري الراقي المحترم أهديكم لحظات ومشاعر صادقة وراقية أتمنى لكم مشاهدة ممتعة أنغام على DMC و تليفزيون دبي».

أغنية «عارفة قيمتي»

وحققت أنغام نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة «عارفة قيمتي» والتي نالت إشادات النقاد والجمهور، وتعاونت فيها مع الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم وميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «بنخطف وقت من الدنيا ونتسابق مع الأيام.. وعمرنا كام.. عشان نقبل ثواني في عمرنا يضيعوا».