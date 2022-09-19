أحمد سعد يروج لـ حفله في السعودية: «متحمس للقاء ملكة الإحساس أنغام»

روج الفنان أحمد سعد لحفله الغنائي المنتظر في المملكة العربية السعودية مع المطربة أنغام، وذلك من خلال مشاركة جمهوره بفيديو عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ونشر أحمد سعد الفيديو الترويجي لحفله، قائلا: «جمهوري الحبيب الغالي.. الجمهور السعودي.. والجمهور العربي على أرض السعودية.. معادي معكم يوم 24 في جدة على مسرح بنش مارك».

أحمد سعد يروج لحفله مع أنغام

وتابع: «مع ملكة الإحساس أنغام مش هقول أكتر من أني متحمس جدا لهذا اللقاء».

وبعد كتابة المنشور، انهالت التعليقات وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير معبرين عن حماسهم للقائه وحضور الحفل.

وظهر أحمد سعد مؤخرا في إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، وتحدث عن كثير من الأمور الخاصة به، كما أنه خلال الحلقة ظهر معه المطرب النقاش أحمد سالم، وقدما سويا أغنية خاصة لـ أم كلثوم، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وعبر عن دعمه الكامل له وإعجابه بصوته.