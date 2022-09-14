تفاصيل حفل أنغام وأحمد سعد في السعودية.. التذكرة تبدأ من 1416 جنيها

يشارك الفنانان أنغام وأحمد سعد في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 92، خلال برنامج الاحتفالات يوم 24 سبتمبر الجاري على مسرح « بنش مارك» في مدينة جدة السعودية، ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ويمتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ومن المقرر أن تقدم أنغام و«سعد» مجموعة من أشهر أعمالهما الغنائية.

أسعار حفل أنغام وأحمد سعد

وتأتي أسعار حفل أنغام وأحمد سعد في جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، في 5 فئات، تبدأ بـ 275 ريالًا سعوديًا وتصل لـ 1500 ريال سعودي، وفقا للموقع الرسمي للحفل:

- الفئة الأولى، 275 ريالًا سعوديًا، وهو ما يوازي 1416 جنيهًا مصريًا.

- الفئة الثانية، 375 ريالًا سعوديًا، وهو ما يوازي 1931 جنيهًا مصريًا.

- الفئة الثالثة، 500 ريال سعودي، وهو ما يوازي 2575 جنيهًا مصريًا.

- فئة الـ «VIP»، وتصل لـ 1200 ريال سعودي، وهو ما يوازي 6181 جنيهًا مصريًا.

- فئة الـ «VVIP»، وتصل لـ 1500 ريال سعودي، وهو مايوازي 7727 جنيهًا مصريًا.

شروط حضور حفل أنغام وأحمد سعد في السعودية

وحددت الشركة المنظمة للحفل، مجموعة من الشروط، أبرزها عدم السماح للحضور لمن هم أقل من 12 عامًا، واقتصار الدخول على الحاصلين على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها، كما يكون لها الحق في إخراج من يصدر عنه تصرفًا يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالفًا.

ويأتي حفل أنغام وأحمد سعد، ضمن مجموعة كبيرة من الحفلات بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ومن الفنانين العرب المشاركين أحلام، عبادي الجوهر، محمد عبده، رابح صقر وماجد المهندس.