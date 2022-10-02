الشيخ رأفت ندا مات صائما قبل تبرعه بالكلى لنجله في الشرقية.. «كان جبل صبر»

«كان جبل صبر» هكذا وُصف الشيخ رأفت ندا، إمام وخطيب مسجد التوحيد بقرية المناحريت التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، من أقاربه ومعارفه، والذي فارق الحياة وهو نجله «عبد الرحمن»، 11 عاما، في حادث تصادم بين سيارته وأخرى «ربع نقل»، بينما أصيبت زوجته.

وفاة 3 أبناء بالفشل الكلوي

الشيخ أيمن محمد ندا، نجل شقيق «رأفت»، كشف خلال حديثه لـ«الوطن»، أن «عبد الرحمن» نجل عمه كان الطفل الثالث المريض بالفشل الكلوي لأسرة «رأفت» الذي عاش رحلة امتحان متسلحا بالصبر والرضا، حيث رزق منذ 23 عاما بابنته البكر «رقية»، والتي توفيت بالفشل الكلوي في عمر6 سنوات، ثم «محمد» الذي توفي أيضا بنفس المرض في عمر 8 سنوات، ثم «عبد الرحمن» الذي رافق والده لقبره، بينما لديه 3 بنات أكبرهن بالجامعة والإعدادية والابتدائية.

بدأ الشيخ رأفت، منذ شهرين، إجراءات التبرع بالكلى لنجله الذي كان يعاني فشلا كلويا، ولكنه لقي مصرعه هو وطفله قبل إجراء الجراحة، تاركا 3 بنات وزوجته.

«يكفي عمي ما مر به من اختبارات ربه طوال 23 عاما، كان صابرا محتسبا ودودا، وذو صوت شجي خلال قراءة القرآن الكريم، كما أنه مات صائما»، هكذا تحدث نجل شقيق الشيخ رأفت عن علامات حسن الخاتمة لعمه، بحسب وصفه.

وتمنى الشيخ أيمن ندا الرحمة لعمه ونجله والشفاء لزوجة عمه التي غادرت المستشفى بعد شفائها إثر إصابتها في الحادث، لتستكمل حياتها مع بناتها الثلاثة في محاولة لتضميد جراحهن بعد رحيل الأب.

حادث تصادم سيارتين

وكان اللواء محمد صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، بوجود حادث تصادم على طريق «ديرب نجم - الزقازيق» الجديد، بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة الملاكي ونجله وإصابة زوجته.