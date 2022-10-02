مصرع مبيض محارة سقط من أعلى «سقالة خشبية» في سوهاج

لقي عامل بناء مصرعه شهيدا للقمة العيش بمحافظة سوهاج إثر سقوطه من شدة خشبية بالدور الثالث بشارع سيتي بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لقسم ثان سوهاج من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول المدعو «أبو بكر ع ع ا» سن 19 مبيض محارة ويقيم دائرة مركز سوهاج جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

تفاصيل الواقعة

وبسؤال مرافقيه أفادا كل من «ممدوح ا ا ح» سن 37 عاما مبيض محارة ويقيم بذات الناحية وأحمد ص م ع - 29 مبيض محارة، ويقيم دائرة مركز سوهاج بأنه أثناء عمل المذكور أعلي شده خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بناحية شارع سيتي دائرة القسم ملك المدعو «مظهر خ ه» سن 42 عامل ويقيم بناحية العمرة دائرة مركز سوهاج اختل توازنه وسقط أرضاً مما أدى لوفاته ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك

نفي الشبهة الجنائية

وأفاد خال المتوفى المدعو «أحمد ع ا خ» سن 50 عاما عامل ويقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.