إندونيسيا تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود

أعلنت إندونيسيا، اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الإندونيسية

وبحسب وكالة «رويترز»، أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية عقد مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم، للإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بجدرى القرود في البلاد، كما أبلغت سنغافورة الدول المجاورة عن أول حالة إصابة بجدرى القرود الشهر الماضي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مرض جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة في أواخر الأسبوع الماضي، وذلك بعد أسابيع من القلق بشأن المزيد من الإجراءات التي يتعين القيام بها لاحتواء الفيروس.

وتم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في الولايات المتحدة هذا العام في 18 مايو الماضي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن أكثر من 10000 حالة في جميع أنحاء البلاد، في كل ولاية باستثناء وايومنغ.