مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في حادث تصادم مروع بالغربية

أسفر حادث التصادم بين 5 سيارات ميكروباص وربع نقل، على طريق طنطا - بسيون، عن مصرع 4 أشخاص، بينهم سيدة وطفل رضيع، وارتفع عدد المصابين إلى 11 شخصا، من بينهم سيدات وأطفال مصابين بإصابات مختلفة، ما بين نزيف داخلي، وكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج والتحفظ على جثث المتوفين في مشرحة المستشفى.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم بين 5 سيارات ميكروباص وربع نقل، على طريق طنطا بسيون، بالقرب من قرية كفر سليمان، بدائرة المركز، من بينهم حالات خطيرة.

سيارات الإسعاف تنقل الضحايا

وتم الدفع ب 10 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وقوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع 4 أشخاص بينهم سيدة وطفل رضيع، إلى جانب إصابة 11 شخصا من بينهم سيدات وأطفال، من بينهم حالات حرجة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور وفتح الطريق أمام السيارات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتصريح بدفن جثث الضحايا.