ضبط فرد أمن مفصول أثناء محاولته سرقة أدوية مرضى مستشفى طنطا الجامعي

تمكن أفراد الأمن الإداري في مستشفيات طنطا الجامعي، بالتعاون مع نقطة شرطة المستشفى برئاسة الرائد محمد تعلب، من ضبط أحد أفراد الأمن الإداري المفصولين مؤخراً بحوزته أمبولات مخدرة مخصصة للمرضى، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من الرائد محمد تعلب، رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، يتضمن ضبط أحد الأشخاص داخل مستشفى طنطا الجامعي، «الطوارئ»، بحوزته 10 أمبولات مخدرة تخص المرضى، وذلك قبل تمكنه من الهرب.

تفاصيل الواقعة

كشفت مصادر مسؤولة في مستشفى طنطا الجامعي، لـ«الوطن» أن المتهم كان أحد أفراد الأمن الإداري في مستشفيات طنطا الجامعي، وتم فصله مؤخراً بسبب سوء سلوكه، وكثرة شكاوى المرضى منه، واليوم تم مشاهدته من قبل أفراد الأمن الإداري داخل مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، حال سرقته أمبولات مخدرة مخصصة للمرضى، وبالتنسيق مع نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، تم اقتياده إلى نقطة شرطة المستشفى وبتفتيشه ضبط بحوزته 10 أمبولات مخدرة مخصصة للمرضى بالمستشفى وذلك قبل بيعها في السوق السوداء.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.