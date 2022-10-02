مدارس المحافظات تستقبل الطلاب في أول أيام الدراسة بورود وأغنيات وطنية (صور)

على أنغام الأغنيات الوطنية، استقبلت المدارس الطلاب اليوم في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث وزّع المدرسون أعلام مصر وورود على الطلاب، ومنعت بعض المدارس دخول أولياء الأمور لضبط العملية التعليمية.

احتفالات في مدراس البحيرة

وشهدت مدراس البحيرة احتفالات باستقبال الطلاب، وتفقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، العديد من المدارس، ومنها معاذ بن جبل الإعدادية، والشهيد أحمد مناع، حيث حثّ الطلاب على الاجتهاد والمثابرة وإعلاء الروح الوطنية.

تعريف الطلاب بالمشروعات العملاقة

ووجّه وكيل الوزارة، بعرض المشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد وتعريف الطلاب بها، وتوفير سبل الراحة للطلاب خلال اليوم الدراسي، لمساعدتهم على تحصيل العلم بسهولة ويسر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة لـ«الوطن»، أنّ هناك 139 مدرسة جديدة بدأت الدراسة بها هذا العام، وجرى الانتهاء من أعمال الصيانة، واستعدت بشكل مميز لاستقبال الطلاب.

وأشار الديب، إلى الانتهاء من استلام الكتب المدرسية وتوزيع العديد منها على الطلاب طبقا للخطة الموضوعة، كما نفذت المدراس يوما تعريفيا للطلاب لتسليم الكتب وتعريفهم على نظام الدراسة.

وتعمل اليوم المدراس بكامل طاقتها داخل 27 محافظة، ومنها المدارس الحكومية والخاصة واللغات والراهبات بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث يبدأ 25 مليون طالب يومهم الدراسي داخل 59 ألف مدرسة.

ووضعت بعض المحافظات مثل المنيا وقنا، قواعد للجلوس بالمقاعد الأولى وفقا لطول الطلاب ومشكلاتهم الصحية، وأهمها قياس النظر، فيما استقبلت محافظات الفيوم والبحيرة، الطلاب بالشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال مثل «سبونج بوب، والفاكهة، والعم بطوط»، فضلا عن توزيع البالونات.

وشهدت مدراس محافظة الأقصر عروضا داخل مدرسة الراهبات لاستقبال طالباتها، لنشر البهجة بينهن في بداية عامهم الدراسي، كما طبّقت مبادرة «اعرف مكانك» داخل محافظة السويس، حيث تعرف الطلاب على أماكنهم داخل الفصول الدراسية.

فيما تواجد الأتوبيس الطائر في بداية العام الدراسي، بمحافظات الوادي الجديد ومطروح، حيث يقدم الأتوبيس التسهيلات اللازمة للمدارس.