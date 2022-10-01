أستاذ مناهج: العام الدراسي الجديد سيشهد تخفيفا بالمرحلة الابتدائية

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن العام الدراسي الجديد سيشهد تخفيفًا في المرحلة الابتدائية بالنسبة لمناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، ولن تكون هناك مشكلة على غرار ما حدث في العام الماضي، موضحًا أنه سيكون هناك نقل من التدريبات والأنشطة إلى دليل المعلم، والمحافظة على المفاهيم الأساسية في الكتاب المدرسي ووضع المفاهيم والمعلومات في ضوء عدد الساعات المخصصة للتدريس والتقويم ورؤية أولياء الأمور.

لن يكون هناك اختبار في الصفين الرابع والخامس والابتدائي

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنه لن يكون هناك اختبار في الصفين الرابع والخامس والابتدائي، ولكن هناك علامات أحمر وأخضر وأزرق، وأن الامتحان سيكون في الصف السادس الابتدائي.

وأكد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس: «لو انتقلنا إلى المرحلة الثانوية نجد البابل شيت، لكن هناك تدريبًا على الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، والتابلت موجود مع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والامتحانات مدرسية».

وضع ضوابط للامتحان المقالي

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس: «أولياء الأمور كانوا يريدون امتحان مقالي بجانب الاختيارات المتعددة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وضع ضوابط للامتحان المقالي، مثل عدد الأفكار والأسلوب والأخطاء اللغوية، حيث يكون هناك درجات محددة حتى يكون هناك ثبات في التصحيح»، مشيرًا إلى أنّه بعد موافقة مجلس النواب سيكون من حق الطالب الناجح أن يعيد العام، على أن يضع البرلمان الضوابط الخاصة بهذه العملية.