مقتل 11 جنديا في بوركينا فاسو بسبب موجة إرهاب تشهدها البلاد

قُتل مساء أمس الثلاثاء 11 جنديا، وفُقد 50 مواطنا نتيجة لموجة الإرهاب الذي تعاني منه دولة بوركينا فاسو غرب القارة الأفريقية، حسبما بثته قناة سكاي نيوز عربية.

10 قتلى أمس وأضرار مادية في الجيش

وسقط يوم الإثنين 10 قتلى على الأقل، غالبيتهم عسكريون، في هجوم إرهابي وقع قبل ساعات في شمال بوركينا فاسو، وأصدر حينها جيش الدولة يوضح أن هناك أضرارا بشرية ومادية في البلاد بعد العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا.

أسبوع أسود على دولة بوركينا فاسو

ووقع السبت الماضي هجوم إرهابي واسع قتل فيه 4 مجندين و2 متطوعين في إقليم تابو شرق بوركينا فاسو الواقع على الحدود مع دولتي النيجر وبنين، ليرتفع القتلى في هذا الأسبوع إجمالا إلى 27 شخصا في بلاد يقع في حيز يشهد صراعات إرهابية مع جماعات مسلحة فيما يعرف بدول الساحل والصحراء التي تعمل الأمم المتحدة على نشر الأمن فيها في ظل صراعات مسلحة بين الجماعات المسلحة والسلطات.