انقسام حول إعارة ميسي من الأهلي.. ومحاولات لإقناع كولر

حالة من الانقسام تشهدها أروقة النادي الأهلي، لحسم مصير مصطفى سعد ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق قادمًا من سيراميكا كليوباترا، بعدما درس المدير الفني الجديد بقيادة مارسيل كولر، خروج اللاعب للإعارة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أنّ الجهاز الفني للفريق بقيادة كولر أوصى بخروج اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، على أن يتم استعادة خدماته من جديد بداية الموسم المقبل، إلا أنّه تم رفض الفكرة خاصة أنّه منضم حديثًا لصفوف الفريق.

وأوضح المصدر أنّ مسؤولو الكرة في الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب، طالبوا كولر بمنح ميسي فرصة المشاركة خلال الدور الأول من مسابقة الدوري وحتى شهر يناير، من أجل حسم ملف الإعارة من عدمه.

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