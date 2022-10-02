إنشاء 3 مراكز لتنمية الأسرة والطفولة ضمن مشروعات «حياة كريمة» بقرى أسيوط

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على إنشاء 3 مراكز لتنمية الأسرة والطفولة بمراكز ديروط وصدفا والفتح، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات للمرأة والطفل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة بناء الإنسان المصري من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

إنشاء مراكز تنمية الأسرة في أسيوط

وقال محافظ أسيوط، في بيان، إن المجلس التنفيذي وافق على إقامة مركز تنمية الأسرة والطفولة داخل مقر الوحدة المحلية لقرية صنبو التابعة لمركز ديروط بمساحة 1187 مترا، فضلا عن إقامة مركز آخر داخل الوحدة الصحية لقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بمساحة 1405 أمتار، بالإضافة لإنشاء مركز لتنمية الأسرة على مساحة 1656 مترا بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح.

مراكز تنمية الأسرة ضمن «حياة كريمة»

وأوضح المحافظ أن مراكز تنمية الأسرة والطفولة يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بهدف تقديم كافة الخدمات الخاصة برعاية وتنمية الأسرة والطفل، ومنها إعادة تأهيل وحضانة الطفل وتعديل السلوك وحديقة لممارسة أنشطة الأطفال ووحدة تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للنساء وإشراكهن في سوق العمل لمساعدة المرأة الريفية والأطفال ضمن خطتها لتنمية القرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى جزء خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الإرشادات الأسرية والتوعوية الخاصة بصحة الأسرة.

36 مشرعا في قطاع التضامن الاجتماعي

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه جار تنفيذ 36 مشروعا في قطاع التضامن الاجتماعي بتكلفة 570 مليون جنيه، وتتضمن مشروعات إنشاء مراكز تنمية الأسرة، موجهًا بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز في تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.