محافظة أسيوط تعلن عن وظيفة شاغرة.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن حاجة المحافظة لشغل وظيفة مدير عام بالإدارة العامة للشئون القانونية، في المستوى الوظيفي «مدير عام» بمجموعة الوظائف التخصصية «المجموعة النوعية للوظائف القيادية»، وذلك بموازنة ديوان عام المحافظة للعام المالي 2021/2022 طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12126 لسنة 2017.

تلبية احتياجات المحافظة

وأكد محافظ أسيوط على تلبية احتياجات المحافظة بكافة العاملين المؤهلين لشغل هذه المناصب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك، حتى يتم اختيار موظفين قادرين على القيادة وتنفيذ رؤية الدولة واستراتيجية مصر 2030، لافتا إلى أن فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم يتم عن طريق لجنة متخصصة للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية، مشيرًا إلى عدم الالتفات للطلبات التي تقدم بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد «خلال شهر من تاريخ الإعلان» والذي يبدأ من 5 يوليو الجاري ونهايته 4 أغسطس المقبل.

شروط الحصول على وظيفة مدير عام

وأوضح المحافظ إنه يشترط لشغل الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسامس شريعة وقانون، على أن يكون قد قضى مدة قدرها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية 17 عامًا على الأقل في عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

كما تشمل شروط التقدم للوظيفة، اجتياز البرنامج التدريبي المقرر لشغل الوظيفة والاختبار المقرر بمعرفة اللجنة الدائمة لاختيار القيادات، وعلى راغبي التقدم لشغل الوظيفة المشار إليها، التقدم شخصياً للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة، بالإدارة العامة للموارد البشرية بالدور التاسع، لاستيفاء النموذج المعد لذلك خلال شهر.

المستندات المطلوبة للتقدم للوظفية

وتتضمن المستندات المطلوبة أصل و6 صور من المستندات (معتمدة ومختومة)، وهي بيان حالة وظيفية باسم لجنة الوظائف القيادية وتقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز، وبيان بالإنجارات معتمد من رئيس الجهة التابع لها المتقدم إذا كان من العاملين بها، وبيان بمقترح تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقاً لقرار وزير التخطيط والإصلاح الإداري، وخطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية وبيان بالجزاءات التي لم يتم محوها حتى نهاية تاريخ الإعلان إن وجدت، فضلاً عن الدورات التدريبية اللازمة في مجال شغل الوظيفة وشهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت، وعدد 6 صور فوتوغرافية حديثة.