محافظ أسيوط يبحث سبل تفعيل مبادرة «محافظة صديقة لذوات الهمم»

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا لمناقشة وبحث سبل تفعيل مبادرة محافظة صديقة لذوي الإعاقة التي تستهدف تيسير الحياة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال القيام بإجراءات وتعديلات بسيطة على المنشآت والهيئات والأماكن والشوارع لتطبيق نظام الإتاحة للأماكن الأكثر ارتياداً من أرصفة شوارع رئيسية ومتنزهات وحدائق وأماكن الخدمات العامة ودور العبادة والمدارس والمستشفيات والسكن وأماكن العمل.

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبد الجاير سكرتير عام مساعد المحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومنار كامل مدير وحدتي المرأة والطفل وتكافؤ الفرص بالمحافظة وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة وعدد من الأشخاص ذوي الهمم.

بحث سبل تفعيل مبادرة محافظة صديقة

تناول اللقاء بحث سبل تفعيل المبادرة التي اطلقتها الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، بهدف إتاحة كافة الحقوق والتيسيرات أمام النساء والفتيات ذات الإعاقة حتى تتمكن من المشاركة والأداء الأفضل واستخلاص قدراتهم الشخصية في الاندماج والمساهمة في بناء المجتمع.

تقديم سبل الاهتمام والرعاية

وأكد محافظ أسيوط على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي المستمرة بتقديم كل سبل الاهتمام والرعاية والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة إليهم من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم لافتًا إلى أن الدولة حققت خطوات كبيرة في ملفي المرأة وذوي القدرات الخاصة خلال السنوات الأخيرة وذلك اإيمانًا بدورهم الفعال في بناء المجتمع.

خطوات جادة في مجال دعم ذوي الإعاقة

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة نفذت خطوات جادة ونوعية في مجال دعم ذوي الإعاقة، وعلى استعداد تام لتقديم المزيد من الخدمات في هذا الخصوص وذلك في إطار فني ومدروس يرتكز إلى رصد واقع واحتياجات تلك الشريحة والبدء في تلبيتها، منوها أن المحافظة كانت سباقة في مجال توفير الإتاحة الخدمية لذوي الهمم ومتحدي الإعاقة حيث تراعى احتياجاتهم عند تطوير ورفع كفاءة الأرصفة، كما حدث أمام ديوان المحافظة والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية من تنفيذ وسائل إتاحة ورامبات وممرات لذوي الهمم للتسيير عليهم مؤكدًا أن هذا الملف على رأس أولوياته، منوهًا أن المحافظة من أوائل المحافظات التي أنشأت وحدات متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

كما ناقش المحافظ عدة مقترحات بتأهيل بعض المناطق للتيسير على ذوي الإعاقة فضلا عن الاتفاق على إعداد خريطة بالأماكن التي تشهد ارتياد الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكثر كثافة للبدء في تنفيذ أجندة عمل خاصة بها وتحفيز المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليكون شريكًا فاعلًا ومؤثرًا في دفع كافة الجهود في مجال إتاحة أماكن الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة مع اختلاف أنواع الإعاقة سواء كانت حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية، مؤكدًا أن المحافظة ستتابع عن كثب إجراءات تنفيذ المبادرة لدمج وتمكين ذوي الهمم في شتى مجالات الحياة.