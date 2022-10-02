بدء الجلسة العامة لمجلس النواب وفتح باب تقديم رغبات اللجان

بدأت الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، إذ تعقد 3 جلسات، الأولى سيتمّ فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، التي انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية سيتمّ فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب.

انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية

ثم يدعو رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس الى انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، ويحدد القواعد التي سيتمّ إجراء الانتخابات وفقًا لها.

ودعا جبالي، خلال كلمته بالجلسة الأعضاء لإبداء رغبات اللجان تمهيدًا لإجراء الانتخابات واكد على الشروط وهي عدم وجود أعضاء من نفس المحافظة باللجنة، لا يزيد على ربع أعضاء اللجنة وألا يقل عدد أعضاء أي لجنة عن 8 أعضاء وأن يتمّ تمثيل الفئات من المعارضة والمرأة والشباب بكل لجنة.

وتشهد الجلسة الثانية إعلان الرغبات ثم دعوة اللجان للانتخابات اليوم، وستشهد الجلسة الثالثة إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية هيئات مكاتب اللجان التي تتكون من رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

وحددت المادة 42 من اللائحة إجراءات انتخابات اللجان النوعية فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

انتخاب المرشحين بالتزكية

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

ويبلغ عدد اللجان النوعية بالمجلس 25 لجنة لمساعدة المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.