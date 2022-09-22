رئيس التحرير

أحمد الخطيب

بروتوكول تعاون بين أمانة مجلس النواب ومكتب الجمعية الوطنية المجرية

كتب:

ولاء نعمه الله
11:17 ص | الخميس 22 سبتمبر 2022
تعاون بين مجلس النواب والجمعية الوطنية المجرية

تعاون بين مجلس النواب والجمعية الوطنية المجرية

وقع المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب مع مدير عام مكتب الجمعية الوطنية المجري، بروتوكولاً للتعاون بين الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، ومكتب الجمعية الوطنية المجرية، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية المجر تلبية للدعوة الموجهة من نظيره المجري.

تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية المجرية

ويتضمن بروتوكول التعاون المُوقع تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية المجرية على مستوى الأمانة العامة للبرلمانين، من خلال بناء قدرات أعضاء الأمانة العامة في كلا البرلمانين المصري والمجري، فضلاً عن تبادل الخبرات في كافة مجالات العمل البرلماني، خاصة على مستوى دعم عمل أعضاء البرلمان، كما يشمل البروتوكول آليات لتعزيز المشاورات البرلمانية الثنائية بين الجانبين إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية.

العلاقات المصرية المجرية

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية المجرية، خاصة البرلمانية منها، تشهد زخماً ايجابياً في ضوء علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين، وهو ما ينعكس على تبادل الزيارات المُكثفة رفيعة المستوى لمسئولي البلدين، وذلك حرصاً على دفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يتناسب مع تاريخها العريق.

اقرأ المزيد:

«صحة النواب» تشيد بتوجيهات الرئيس بإطلاق استراتيجية تطوير قطاع التمريض

رئيس «شباب النواب» يطالب بضم مستشفى الحميات للتأمين الشامل ببورسعيد

رئيس «حقوق إنسان النواب» عن قرارات العفو الرئاسي: تعزز بناء الجمهورية الجديدة

أعضاء مجلس النواب يشيدون بـ«برلمان الطلائع»: نماذج شبابية مشرفة

وزير الصناعة يلتقي رئيس «حقوق النواب» وأنطونيو لوبيز عضو البرلمان الأوروبي
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.