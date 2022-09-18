نانسي بيلوسي تزور أرمينيا تعبيرا عن دعم أمريكا.. على غرار تايوان

على غرار زيارتها لتايوان الشهر الماضي، تجري رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، زيارة إلى أرمينيا، تستمر3 أيام بعد أيام من اندلاع اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان.

واندلعت اشتباكات دامية بين أرمينيا وأذربيجان الثلاثاء الماضي وأسفرت عن مقتل 215 من الجانبين قبل توقف الاشتباكات بوساطة دولية.

وأوضحت رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن زيارتها لأرمينيا في هذا التوقيت تؤكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أرمينيا مستقرة وآمنة وديمقراطية.

بيلوسي: نسعي لتسوية دائمة للنزاع في قره باغ

قال بيلوسي: «سننقل الدعم القوي والمستمر من الولايات المتحدة بصفتها رئيسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصديقا قديما لأرمينيا، من أجل تسوية دائمة للنزاع في قرة باغ».

بيلوسي أعلى مسؤولة أمريكية تزور أرمينيا منذ استقلال الدولة الصغيرة عن الاتحاد السوفيتي، قبل 31 عاما وتحديدا عام 1991، فيما تعد رئيسة مجلس النواب الأمريكي أرفع مسؤول أمريكي يزور تايوان منذ زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نيوت جينجريتش عام 1997.

فيما أوضح رئيس برلمان أرمينيا ألين سيمونيان، أن زيارة نانسي بيلوسي لأرمينيا تستغرق 3 أيام قائلا: «ستؤدي دورا كبيرا في ضمان أمننا».

وتتنازع أرمينيا وأذربيجان على منطقة قرة باغ وخاضت الدولتان حربين في عام 2020 وفي تسعينيات القرن الماضي حول المنطقة والتي غالبية سكانها من الأرمن وتتبع أذربيجان وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية»

الزيارة تستغرق 3 أيام

يشار إلى أن الولايات المتحدة تترأس إلى جانب فرنسا وروسيا مجموعة وسطاء مينسك التي قادت لعقود محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأعلنت روسيا تدخلها لوقف الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، في الوقت الذي تنشغل فيه بحربها الدائرة في أوكرانيا ولكن موسكو تعد أقرب حليف لأرمينيا.