أعضاء مجلس النواب يشيدون بـ«برلمان الطلائع»: نماذج شبابية مشرفة

أشاد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأداء أعضاء برلمان الطلائع، خلال جلسة المحاكاة الختامية لفاعليات الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت بمقر المجلس، اليوم الأحد، تحت عنوان: «ما بعد cop 27 حول التغيرات المناخية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال «مناع»: «إن أعضاء برلمان الطلائع قدموا نموذجا رائعا لجلسة مجلس النواب، ولديهم معلومات وأداء محترم».

«مناع»: الشباب مستقبل البلد ودورهم مهم

وتابع الأمين العام لمجلس النواب: «أداء مشرف سواء ممن أدوا الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب أو الذين قاموا بدور أعضاء الحكومة في جلسة المحاكاة، ولاحظت تميز للمرأة وهو أمر متكرر في نماذج عديدة، أنتم الشباب مستقبل البلد ودوركم مهم».

كما أشاد أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة الختامية لنموذج محاكاة البرلمان، إذ قال النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: «كنت أول رئيس لبرلمان الطلائع دورتين متتاليتين، وما شهدناه اليوم يطمئننا على مستقبل مصر»، مشيرا إلى أن مصر تشهد أكبر فترة لرعاية الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي أهمية كبيرة للشباب وتمكينهم.

وتابع النائب أمين مسعود: «أنا مندهش من أداء الشباب الرائع وما لديهم من معلومات عن قضية التغيرات المناخية».

وقالت النائبة آية فوزي فتي، عضو مجلس النواب: «عشنا محاكاة وشعرنا أننا بالفعل داخل جلسة حقيقية في قاعة مجلس النواب، بالإضافة إلى اختيار عنوان الجلسة عن قضية التغيرات المناخية والتي تعد أهم القضايا المثارة حاليا في العالم كله وليس في مصر فقط».

وأضافت أن أداء برلمان الطلائع مشرف ونموذج، متمنية أن يكون هؤلاء الشباب في الحياة السياسية والنيابية مستقبلا.

فيما أشادت النائبة سحر صدقي خليفة، عضو مجلس النواب، بأداء الشباب في جلسة محاكاة مجلس النواب، مشيرة إلى دور برلمان طلائع مصر في تدريب الشباب وتأهيلهم للمشاركة في الحياة السياسية.

وعبرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتها بالتواجد اليوم مع أعضاء برلمان الطلائع داخل مجلس النواب، وسعادتها بأداء أعضاء برلمان الطلائع في نموذج محاكاة مجلس النواب.

وقالت الطباخ: «أتشرف أنني كنت عضوا في برلمان الطلائع ومن أبناء وزارة الشباب والرياضة»، لافتة إلى أهمية ودور برلمان الطلائع ودعمه للشباب، وأشادت بالشباب وما قدموه من أداء وأكدت أنهم أبطال الحدث اليوم.

من جانبه، قال النائب محمد الجبلاوي: فخور بأداء وزارة الشباب والرياضة، وما رأيته من الشباب اليوم في برلمان الطلائع أزال التخوف لدينا من إجراء انتخابات المحليات بدون وجود شباب مؤهل، الآن أقول إن هؤلاء الشباب والطلائع متميزون ومؤهلون للمشاركة في الحياة السياسية والنيابية.

وقال حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المؤتمر يأتي في إطار استعدادات الدولة لانطلاق مؤتمر تغير المناخ أو قمة المناخ cop27 المقرر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ والذي تقوم مصر استعدادا له بكثير من الجهود ويعد الشباب والطلائع من أهم عناصر نجاح المؤتمر الذي يحظى بمشاركة كبرى واهتمام عالمي.

وأشاد «عوض الله» ببرلمان الطلائع وأهمية انعقاد مؤتمراته بمشاركة عدد كبير من الشباب.

أشرف صبحي: مواهب ونماذج مشرفة

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: «في 2018 عندما توليت منصبي حضرت أول ملتقى للطلائع، وعقدت جلسات مع برلمان الطلائع وبرلمان شباب مصر، واستمعت لهم لأكون خطة العمل، ويوجد ما يربو عن 60 ألف في برلمان الطلائع والشباب، مواهب ونماذج مشرفة ودورهم معنا في التثقيف السياسي بمراكز الشباب، ومنذ فترة نقوم بعمل محاكاة أيضاً لمجلس الشيوخ».

وتابع: «كلمة شكر وتقدير لمجلس النواب، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وللجنتي الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ، والشكر لبرلمان الطلائع، ونعتبر مجلسي النواب والشيوخ هو الإرث لكل المصريين، ودور مجلس النواب الوطني ودعمه ومساندته للدولة المصرية، والشكر للنواب على مساعدتهم لدور وزارة الشباب والرياضة».

نماذج للأدوات الرقابية حول قضايا التغير المناخي ببرلمان الطلائع

وشهدت الجلسة الختامية لمؤتمر برلمان الطلائع وخلال جلسة نموذج المحاكاة، تقدم أعضاء برلمان الطلائع بعدد من نماذج للأدوات الرقابية حول قضايا التغير المناخي إلى الوزارات المعنية بذلك، بشأن قضايا البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وجهود الدولة للتوسع في الاستفادة من الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، وطرح الرؤى والحلول لهذه القضايا.

وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي أعد بمناسبة مرور أكثر من 150 عاما على الحياة النيابية في مصر ونشأة مجلس النواب المصري وتاريخه العريق.

وأدارت جلسة المحاكاة بصفتها رئيس برلمان الطلائع إحدى أعضاء برلمان طلائع مصر، وشهدت الجلسة استعراض عدد من الأدوات الرقابية من قبل نواب ورد أعضاء الحكومة على الطلبات من وزراء الكهرباء والطاقة والموارد المائية والري والبيئة والشباب والرياضة.

وبدأت جلسة المحاكاة ببيان عاجل من العضو ميساء إبراهيم موجه لرئيس مجلس الوزراء عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستضافة مؤتمر المناخ cop27، وبعد ذلك عرض رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة على مجلس النواب، ثم إحالة البيان إلى لجنة خاصة لمناقشته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وناقشت جلسة محاكاة مجلس النواب طلب إحاطة من العضو أمنية يونس عن البلاستيك وتأثيره على البيئة، وطلب إحاطة من العضو ندى الصايم بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، مطالبة الحكومة بتوجيه الدعم للزراعة في الوجه البحري والصعيد، وطلب إحاطة من العضو يؤانا مجدي عن تلوث الهواء النتاج عن أدخنة المصانع، وقالت «من حق كل مواطن أن يعيش حياة صحية، وأن تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة، وطالبت بسرعة تعميم السيارات الكهربائية أو التي تعمل الغاز، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية فى المصانع».

وشهدت طلب إحاطة من العضو عبد الرحمن عمرو عن معاناة قريتين بأحد المراكز من التلوث ووجود مدافن صحية داخل الكتلة السكنية والمطالبة بنقل المدافن الصحية خارج في الصحراء خارج الكتلة السكنية، ورد وزير البيئة على هذه الطلبات.

كما تناولت جلسة نموذج المحاكاة مناقشة ثلاثة طلبات إحاطة وسؤال عن مجال الطاقة والكهرباء، منها استعراض العضو رؤى طارق طلب إحاطة عن دعم مشروع السيارة الكهربائية، والمطالبة بمواجهة التحديات وطرح حوافز وفرص للقطاع الخاص لتطوير مجال صناعة السيارات الكهربائية، وطلب إحاطة من العضو محمود بدري بشأن الاستفادة من الطاقة الشمسية.

وطلب إحاطة من العضو حازم إمام عن خطر التغيرات المناخية على أمن واستقرار مصر والتكيف والتعايش مع هذه التغيرات، وعن بدائل الطاقة المتجددة ، مطالبا وزير الطاقة والبيئة وضع خطط لمواجهة التغيرات المناخية والاستفادة من الطاقة الشمسية، وردت وزيرة الكهرباء على طلبات الإحاطة، وكذلك ناقشت طلبات إحاطة عن تأثير التغييرات المناخية على الموارد البيئية، وطلب إحاطة عن تأثير التغيرات على السواحل وسؤال عن الإجراءات المتخذة من وزارة الموارد المائية لمواجهة التغيرات المناخية، ورد وزير الموارد المائية والري في جلسة المحاكاة على طلبات الإحاطة والسؤال.

كما ناقشت الجلسة طلب إحاطة من العضو حسناء طاهر بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المنشآت الرياضية، وسؤال من العضو ولاء بدوي عن الإجراءات المتخذة من وزارة الشباب والرياضة لمواجهة التغيرات المناخية، وتضمنت الجلسة الاستماع إلى رد وزير الشباب والرياضة في جلسة المحاكاة.