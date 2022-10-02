وزراء التنمية المحلية والتضامن والزراعة يتفقدون مجمع الخدمات الحكومية بالوادي الجديد

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد القصير وزير الزراعة صباح اليوم مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بمحافظة الوادي الجديد في مستهل زيارتهم للمحافظة للمشاركة بفعاليات الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور الذي يقام خلال الفترة من ١ إلى ٣ أكتوبر ٢٠٢٢ بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بالعيد القومي الثالث والستين.

حيث كان في استقبال السادة الوزراء كل من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ ، وذلك بمشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ولفيف من المحافظين السابقين وسفيري موريتانيا والسنغال و بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتفقد وزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والزراعة مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه كأول نموذج على مستوى الجمهورية يحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويتم ربطه إلكترونيا بالحي الحكومي، و المقرر إفتتاحه بداية العام المقبل ، كما قاموا بزيارة حديقة ٣٠ يونيو .

وغرس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، نخلة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة بالمحافظة والتي تم الإنتهاء من زراعة المليون الأولى منها حتى الآن.