مصلحة الضرائب: إيقاف العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لمدة 4 أيام

أبلغت مصلحة الضرائب المصرية الممولين بمراكز كبار ومتوسطي الممولين بالإضافة إلى مركز كبار المهن الحرة علاوة على المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة بإيقاف العمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لمدة أربعة أيام متتالية.

وأوضحت مصلحة الضرائب الرسمية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أنَّ سبب إيقاف العمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية يرجع إلى إجراء تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، سيتمّ إيقاف العمل على المنظومة لمدة 4 أيام.

عودة العمل بالفاتورة الإلكترونية الأحد المقبل

وأشارت مصلحة الضرائب أن فترة إيقاف العمل بالمنظومة الإلكترونية سيبدأ من يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ6 يوليو الحالي، وحتى يوم السبت الموافق لـ9 يوليو 2022، ولفتت إلى إعادة تفعيل العمل على المنظومة مرة أخرى يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022

وبدأت وزارة المالية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في يونيو 2020 بشكل تجريبي بعد ضمت عدد من الشركات قبل التطبيق الإجباري في منتصف شهر نوفمبر 2020 ثم بدأت في تطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة في فبراير من العام الماضي بعد ضم 350 شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

تطبيق المرحلة الثامنة من الفاتورة الإلكترونية قبل نهاية 2022

وفي مايو 2021، طبقت وزارة المالية المرحلة الثالثة من منظومة الفاتورة الإلكترونية بعد إلزام كل الشركات المسجلين ضمن مركز كبار الممولين ثم في سبتمبر من نفس العام طبقت المرحلة الرابعة قبل أن تطبق المرحلة الخامسة بضم 3738 شركة في شهر ديسمبر 2021 ونجحت في شهر فبراير الماضي في تطبيق المرحلة السادسة ثم طبقت في 15 يونيو الماضي في تطبيق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح، فيما تستعد لتطبيق المرحلة الثامنة من المنظومة قبل انتهاء العام الحالي 2022.