أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 3-10-2022 في الأسواق المصرية

أعلن سوق العبور وعدد من أسواق الجملة في مصر، أسعار الفاكهة اليوم وكذلك الخضروات والأسماك، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني للعام الدراسي الجديد 2022/2023 فضلا عن الأسعار في المحلات والأسواق المحلية، إذ تبحث الكثير من الأمهات عن أسعار السلع كونها تقدم في وجبات الإفطار للطلبة والطالبات.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

وأعلن سوق العبور أسعار الفاكهة اليوم والتي جاءت تفاصيلها على هذا النحو، تراوح سعر كيلو العنب بين 4 و11 جنيها، تراوح سعر كيلو المانجو الكيت بين 9 و13 جنيها، تراوح سعر كيلو المانجو الكنت بين 9 و13 جنيها، وتراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 12 وحتى 20 جنيها، سجل سعر كيلو الكيوي نحو 19.5 جنيه، تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و8 جنيهات اليوم.

كما تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و11 جنيها، سجل سعر كيلو المانجو البلدي بين 7 حتى 9 جنيهات، تراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 20 و30 جنيها، تراوح سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات، تراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات، تراوح سعر كيلو الكمثرى بين 7 و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

ووفق جولة «الوطن» الصباحية في عدد من الأسواق، جاءت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية، ليتراوح سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر بين 25 و30 جنيها، تراوح سعر كيلو العنب بين 8 إلى 15 جنيها، تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 11 حتى 14 جنيها، تراوح سعر كيلو المانجو السكري بين 15 و25 جنيهًا، تراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 40 و50 جنيها، وتراوح سعر كيلو الموز بين 12 جنيهات حتى 15 جنيها.

ووصل سعر كيلو البلح الرملي في الأسواق المحلية سعرًا بين 22 و25 جنيهًا، اختلف سعر كيلو الرمان بين 10 و13 جنيهًا، تراوح سعر كيلو الجوافة بين 12 و15 جنيهًا، سجل سعر كيلو الكمثرى اليوم نحو 15 جنيها.