القواعد السليمة لتجهيز «لانش بوكس» الأطفال.. السر في ثمرة الفاكهة

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن التغذية الصحية السليمة لطلاب المدارس تتوافر في الوجبة التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية وهي الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات والأملاح المعدنية والماء وتوصف بـ«الوجبة المتوازنة»، وتكون بكميات مناسبة لحاجة الجسم ووزنه ونشاطه والحالة الصحية.

يجب على الأم تجهيز «اللانش بوكس» بأغذية صحية

وقدّم «حسونة» مجموعة أمثلة لوجبات الإفطار أهمها تناول كوب من البليلة بالحليب وقطعة من المكسرات أو ساندوتش من الخبز بالجبنة القريش مع قطعة طماطم وقطع خيار أو ساندوتش خبز مع بيضة مسلوقة «تعطي 6 جرامات بروتين» مع خس، أو كوب حليب مع حبوب إفطار أو سندوتش فول مدمس بالزيت والليمون وخضروات طازجة مثل الطماطم والخيار أما وجبات اللانش بوكس فيجب على الأم تجهيز اللانش بوكس بأغذية صحية وسهلة التناول مثل ساندوتش خبز به جبن أو لبنة مع قطع خيار صغيرة وثمرة فاكهة مثل الموز أو تفاحة.

وشدد على الأمهات أن يقدمن الساندوتش للتلميذ بطريقة جذابة ومتنوعة لتجنب الشعور بالملل وتغيير أنواع الخبز كالخبز الأسمر أو التوست أو خبز الفينو بالجبنة أو اللبنة مع الخيار وتقطع الفاكهة إلى قطع صغيرة بعد تنظيفها وتجفيفها وحفظها في علبة بلاستيك نظيفة ومنتجات حليب قليلة الدسم مع عدم تناول مياه غازية أو عصائر سكرية وشرب المياه النظيفة، موضحا «يجب على الوالدين تعويد الطالب على الحرص على تناول وجبة الغداء الرئيسية في المنزل وغرس العادات الغذائية السليمة للأبناء في سن مبكرة لأن هذه العادات تستمر طوال حياته».

وأضاف في تقرير صادر عن المركز القومي للبحوث، أن تلاميذ المدارس يحتاجون وجبات غذائية متوازنة وصغيرة ومتعدة لأن معدتهم صغيرة لكن احتياجاتهم الغذائية كبيرة لسرعة نموهم وعملية التطور التي تحدث لأجسامهم بالإضافة إلى أن التغذية السليمة تدعم قدرة الطلاب على التركيز وزيادة التحصيل الدراسي.

أهم العناصر المعدنية الواقية للجسم من الإصابة بالأنيميا

وأكد أن البروتين الذي يأخذ ضمن الوجبة الغذائية بدور أساسي في نمو الجسم وبناء العضلات وأنسجة الجسم المختلفة وتعويض التالف منه منها الأغذية الغنية بالبروتين هي البيض التي تعد أهم المصادر البروتينية ذات القيمة الغذائية العالية والحليب مصدر جيد للبروتين والكالسيوم اللازم لنمو العظام والأسنان واللحوم الحمراء والدواجن والأجبان والأسماك والبروتين النباتي الذي يتوفر في البقوليات مثل العدس والفول والحمص.

وأوضح أن المواد الكربوهيدراتية تعتبر من أهم وأرخص مصادر الطاقة التي يحتاجها طلاب المدارس للقيام بالأنشطة المختلفة ويعطي الجرام الواحد من الكربوهيدرات 4 كالوري.

وتابع: ومن أهم المواد الغذائية الغنية بالكربوهيدرات الأرز - المكرونة - القمح والخبز والبسكويت بكافة أنواعه والحلويات والعصائر وغيرها أما الدهون فتعتبر من العناصر الغذائية المركزة الطاقة حيث يعطي الجرام الواحد من الدهون 9 كالوري وهي ضرورية لإمداد الجسم بالطاقة مع مراعاة عدم الإفراط في تناول الدهون حتى لا تؤدي لحدوث السمنة.

ونوه إلى أنه من المصادر الحيوانية للدهون، السمن والزبدة والبيض واللحوم والحليب ومشتقاته والكريم، ومن المصادر النباتية للدهون الزيوت بكافة أنواعها مثل زيت الزيتون الذي يعتبر من أفضل أنواعها وزيت الذرة وزيت دوار الشمس، مؤكداً أن الفيتامينات من العناصر الغذائية المهمة لتغذية الطلاب حيث يزداد الاحتياج للفيتامينات التي تذوب في الماء وخاصة مجموعة فيتامين (ب) وهي ب1، ب2 وفيتامين النياسين، حمض الفوليك، ب6، ب12، ج الذي يساعد على امتصاص الحديد ويدعم جهاز المناعة، وكذلك الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامينات (أ , د .ك . هاء)، وتعمل الفيتامينات على تنظيم عمليات التمثيل الحيوي بالجسم.

وأكد أن الأملاح المعدنية تعتبر من العناصر الغذائية الهامة جدا للجسم خاصة الطلاب حيث تشترك مع الفيتامينات فى تنظيم عمليات التمثيل الحيوي في الجسم وتدعم جهاز المناعة وأهم العناصر المعدنية الحديد الذي يقي الجسم من الإصابة بالأنيميا والكالسيوم اللازم لنمو وصحة العظام والأسنان وعنصر الزنك المهم في الحفاظ على نمو الجسم وعدم الإصابة بقصر القامة وتدعيم جهاز المناعة.

وترجع أهمية تناول وجبة الإفطار إلى أنها من أهم الوجبات التي تمد الطالب بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة وتساعد على تحصيل وأداء دراسي أعلى وتركيز أفضل وتقلل الشعور بالجوع وتجعل الطالب أكثر انتباها، كما تمنع التعب والصداع وتساعد على ضبط مستوى السكر بالدم وتحافظ على أوزان الطلاب ورشاقتهم.