أسعار الفاكهة اليوم السبت 1-10-2022 في الأسواق المصرية

مع قرب انتهاء طرح العديد من أصناف الفاكهة الصيفية مثل المانجو والعنب، يهتم الناس بالبحث عن أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت، لتخزينها قبل نفاذها.

وجاءت أسعار الفاكهة وفق جولة «الوطن» الصباحية في عدد من الأسواق، على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

تراوح سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر بين 25 و30 جنيها.

تراوح سعر كيلو العنب بين 8 إلى 15 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 11 حتى 14 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو السكري بين 15 و25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الموز بين 12 جنيهات حتى 15 جنيها.

سجل كيلو البلح الرملي سعرًا بين 22 و25 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو الرمان بين 10 و13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 12 و15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكمثرى اليوم نحو 15 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو العنب بين 4 و11 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو الكيت بين 9 و13 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو المانجو الكنت بين 9 و13 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 12 وحتى 20 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و11 جنيها.

سجل سعر كيلو المانجو البلدي بين 7 حتى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 20 و30 جنيها.

تراوح سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكمثرى بين 7 و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكيوي نحو 19.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و8 جنيهات.