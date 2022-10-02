نسناس شارد في «الشيخ زايد».. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها للإمساك به

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لضبط نسناس شارد بمنطقة الشيخ زايد، وانتقلت لجنة لملاحقة النسانيس عن طريق تقديم مأكولات له، عبارة عن فاكهة الموز بها مادة مخدرة وفول سوداني في محاولة للسيطرة عليه.

بلاغ بوجود نسناس شارد

وكانت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، تلقت بلاغاً من الأهالي بالحي الثامن بمدينة الشيخ زايد، يفيد بوجود نسناس شارد وانتشار الذعر بين المواطنين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وجار ضبط النسناس والبحث عن مالكه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

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أثيرت حالة من الذعر بشهر يونيو الماضي، عندما شاهد أهالي منطقة الشيخ زايد نسناسا هاربا ويمكنه فتح النوافذ وسرقة المواطنين، ومن الصعب إمساكه، إلا أن أحد سكان العقارات خرج ونفى صحة قيامه بالسرقة وأكد أن النسناس تابع لإحدى سيدات المنطقة، وأنها تبحث عنه، وما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عار تماماً من الصحة، وتم إعادته لها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.