مستعينا بـ«نسناس».. أيمن عمر يكشف فكرة برنامج «أيمن وسكر»: أدعم السياحة

حل أيمن عمر، مقدم برنامج «أيمن وسكر»، ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في حلقة خاصة عن برامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحكى أيمن عمر عن برنامجه الذي يهدف لتقديم صورة جديدة عن السياحة في مصر من أجل دعم السياحة وجذب مزيد من السياح لزيارة مصر التي تمتلك كل المقومات السياحية.

وأشار إلى أنه يستهدف الأطفال في المقام الأول، لافتًا إلى أنه استعان بـ نسناس من أجل استهدافه للأطفال وأنه ابتكر فكرة جديدة للبرنامج من أجل جذب الأطفال والكبار للمشاهدة.

فكرة برنامج أيمن وسكر

وأضاف: «أنا أستهدف الأطفال والأجيال اللي طالعة فكرة بسيطة نلف بيها مصر كلها وفكرة البرنامج حد أعرفه عايش في دولة أجنبية وبيبعت لي صورة بنت وبيقولي فسحها في مصر كلها وبعت بنت شايلة صورة نسناس وبروح معاي حراسة وجاردات وبستلمه على إنه حد مهم في بلده وجاي بحراسة وبيمضوني على ورقة إني مسؤول عن سلامته ومزاجه ولو عملت حاجة غلط هتحاسب».

وأشار إلى أنه بدأ تصوير أول 3 حلقات في البرنامج «بدأنا أول حلقة في القاهرة وبنلف محافظات مصر».

وواصل أيمن عمر: «بحب أكون عند حسن ظن الجمهور»، مشيرا إلى أنه تربى في الكويت وولد فيها وظل فيها حتى بلغ 33 عاما والتحق بالعمل في وزارة الداخلية الكويتية ثم استقال وعاد لمصر.