محافظ البحر الأحمر ينفي هجوم القرود على منازل الغردقة: نسناس هرب من صاحبه

علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حول ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن النسانيس تهاجم المنازل في الغردقة، قائلا إنها شائعات ليس لها أي أساس من الصحة: «كان أحد الأشخاص يمتلك نسناسا وهرب منه وطلع على شباك منزل، فالناس صورته على إن النسانيس بتهاجم المنازل».

النسناس هرب من صاحبه

وأضاف عمرو حنفي في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المُذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «في الحقيقة هو هرب من صاحبه، وتعرف صاحبه عليه بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصل إليه».

من ناحية أخرى، حذّر محافظ البحر الأحمر، كل سالكي الطرق السريعة بين مدن المحافظة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بعد توقعات الأرصاد بشبورة كثيفة تصل لدرجة الضباب اعتبارا من الغد وبعد الغد في الساعات الأولى من الصباح.

استقرار الحالة الجوية

ولفت إلى أن الحالة الجوية في جميع مدن المحافظة استقرت الآن بعد موجة من هطول الأمطار الغزيرة التي بدأت بالأمس منذ الظهيرة وحتى وقت متأخر من الليل والساعات الأولى من الفجر.

وأشار إلى أنه في أعقاب الهطول الغزير للأمطار بالأمس، جرى التنسيق مع محافظة المنيا لإغلاق طريق أبو الفضل وأيضاً الاتجاه القادم من البحر الأحمر حتى أعيد فتحه في العاشرة صباحا اليوم.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن السيل الذي ضرب طريق رأس غارب البارحة من بداية الكيلو 40 من الغردقة في اتجاه راس غارب شهد الطريق سيلاً قطع الطريق بشكل كامل وتم الانتهاء من تلك العوائق في تمام الخامسة مساء اليوم.

وأوضح أن التعامل مع السيول جرى بأقصى سرعة بفضل التنسيق المستمر مع الأرصاد الجوية: «عندما تخطرنا الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود سيول محتملة بيتم رفع درجة التأهب والاستعداد للدرجة القصوى عبر تمركزات معينة من عدة جهات في مقدمتها الهيئة القومية لمياه الشرب وهيئة الطرق والكباري والدفاع المدني والكهرباء».