«البحوث الفلكية»: لا توجد خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال مطروح اليوم

ضرب زلزال مطروح اليوم المنطقة الواقعة على بعد 430 كم شمال المدينة الساحلية في البحر المتوسط بجنوب جزيرة كريت، طبقا لما أعلن عنه معهد البحوث الفلكية القومي والجيوفيزيقية.

زلزال مطروح اليوم في السادسة صباحا

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إنه من خلال محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، جرى رصد زلزال مطروح اليوم، والذي وقع فجر اليوم الساعة 6 صباحا و30 دقيقة و50 ثانية بتوقيت مصر، وبلغت قوة الهزة الأرضية 5.26 درجة، طبقا لمقياس ريختر، وبخط عرض 35.05 شمالا، وخط طول 25.93 شرقاً، وعمق 7.04 كم.

وحول مدى شعور المواطنين بـ زلزال مطروح اليوم، قال رئيس معهد البحوث الفلكية إن المعهد لم يتلق أي رصد للشعور بالزلزال أو وقوع خسائر في الممتلكات أو الأرواح أو أي تأثير سلبي جراء الهزة الأرضية.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة مطروح لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن على مستوى المحافظة لم تتلق أي تقارير عن الشعور بالزلزال في المراكز المطلة على سواحل البحر المتوسط، وهي الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، ولم يشعر أحد به ولا توجد أية خسائر أو توابع له نهائيا.

زلازل مطروح اليوم بدون آثار سلبية

جدير بالذكر أن زلزال مطروح اليوم لم يكن الأول من نوعه، ولكن شهدت المحافظة خلال السنوات الأخيرة زلازل خفيفة معظمها شمال مرسى مطروح في جزيرة كريت، ولم تتأثر بها المحافظة والمدن التابعة لها أو المجاورة منها.