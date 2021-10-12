زلزال كريت وقع على بعد 314 كم شمال مرسى مطروح ولم يخلّف ضحايا

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الحالي، هزّة أرضية جنوب جزيرة كريت على بعد 314 كم شمال مرسي مطروح.

وأضاف المعهد في بيان عاجل له، أنّ الهزّة وقعت اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الحالي، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 11.40 شمال، وخط طول 44.22 شرق، وعمق 2.20 كم، ولم تسفر عن أي خسائر في الأرواح، وشعر بها سكان القاهرة والجيزة.