أبرز أخبار المحافظات.. زلزال ومصرع طالبة في الإسكندرية وأمطار بمطروح

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث المفجعة، تصدرت تلك الأحداث محافظة الإسكندرية التي بدأت بحدوث زلزال الإسكندرية الذي وقع في جنوب غرب المدينة الساحلية، بالإضافة إلى مصرع طالبة جامعية نتيجة سقوطها من الطابق الـ11 عبر مصعد منزلها، فيما كان للمحافظة المجاورة نصيب من الأخبار المهمة حيث شهدت سقوط أمطار غزيرة للمرة الأولى مع فصل الخريف.

بدأت الأحداث المهمة حينما كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن وقوع زلزال الإسكندرية بعدما رصدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد؛ هزة أرضية على بعد 189 كيلومترًا جنوب غرب الإسكندرية أمس في تمام الساعة 8 صباحاً و25 دقيقة و14 ثانية.

قوة زلزال الإسكندرية

وعلى الرغم من أن قوة زلزال الإسكندرية، بلغ 3.62 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 29.80 شمالاً، وخط طول 28.84 شرقاً والعمق 18.72 كم، إلا أن سكان الإسكندرية لم يشعرون بها وهو الأمر الذي كان محمودا حيث لم تسفر عن أي خسائر وفقا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

مصرع طالبة الأكاديمية في الإسكندرية

ووقع خبر آخر في الإسكندرية أصبح حديث المدينة بل ومحافظات مصر، تمثل في مصرع الطالبة ندى مراد، الطالبة بالفرقة الأخيرة في كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بعدما سقطت من مصعد منزلها في الطابق الـ 11 حيث عثروا على جثمانها في بئر المصعد دون معرفة سبب وجودها في هذا المكان.

أمطار مرسى مطروح

تساقطت أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح، تزامناً مع الأسبوع الأول في فصل الخريف، في ظل استمرار تواجد المصطافين على شواطئ المحافظة، بينما تعد تلك الأمطار هي أولى الأمطار الحقيقية التي منتظر سقوطها هذا الشتاء، حيث سقطت نقاط بسيطة منذ أيام قليلة.