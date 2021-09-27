زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب منطقة كريت على بعد 460 كيلومتر من مطروح

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الإثنين الموافق27/9/2021، هزة أرضية بمنطقة كريت التي تبعد عن مدينة مرسي مطروح 460 كيلومتر.

الساعة 8.17 صباحا بقوة 5.3 ريختر

حددت الشبكة القومية لرصد الزلازل حيثيات الزلازل حيث جاءت وقت حدوث الزلازل الساعة الثامنة صباحا و17 دقيقة، بقوة 5.3 درجة علي مقياس ريختر، وجاء بين خط عرض 25.19 شمالا، و35.12 شرقا، وبعمق بصل إلي 10.3 كيلومتر.

خسائر في منطقة الزلزال بكريت

وأكد المعهد أنه لم ترد إليه معلومات بخصوص حدوث خسائر داخل الجمهورية، بينما وردت تقارير بحدوث خسائر في منطقة الزلزال في كريت.